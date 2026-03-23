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23/03/2026 11:33

【發展論壇】Tapestry集團CEO：冀COACH成為中國年輕人「人生第一隻手袋」

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ Tapestry集團CEO高喬安於中國發展高層論壇2026年會發言
▷ COACH在中國90多城設逾350家門店，成美國外最大市場
▷ 集團推出Coachtopia及回收項目，針對Z世代可持續需求

　　據《新浪財經》旗下「睿見Economy」欄目報道，泰佩思琦集團(Tapestry)(US.TPR)首席執行官高喬安在北京舉行的中國發展高層論壇2026年年會上表示，中國一直是泰佩思琦重要的戰略市場，「我對中國的長期市場機遇充滿信心，中國每年有500萬消費者步入18歲這一人生階段，我們相信會贏得他們的青睞，成為他們人生當中第一隻手袋的選擇，並且建立持久而深刻的品牌認可」。

　　高喬安稱，從2003年中國首家COACH門店設立以來，直到今天，中國成為集團在美國以外最大的市場，在90多個城市設立超過350家門店。集團始終看好中國市場的發展機遇，尤其是在「十五五」規劃中，中國持續聚焦高質量發展、消費升級、創新驅動與可持續發展，相信集團的增長願景將與中國長期消費發展的目標相契合、相互促進。

　　高喬安並提到，根據調查，Z世代消費者尤其重視社群歸屬感和情感鏈接，因此集團不斷推動實體零售空間創新轉型，將其升級為沉浸式品牌的體驗目的地，而且在深圳、武漢和澳門推出了全新門店概念。此外，Z世代和消費者也高度關注可持續發展，這亦是公司的重要方向，「像Coachtopia和CoachLoved回收項目，我們圍繞循環經濟和延長產品的生命周期進行了創新實踐。正如大家所見，消費者始終是我們工作的核心，我們也致力於持續提供契合中國消費者的創新品質和體驗」。
《經濟通通訊社23日專訊》

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