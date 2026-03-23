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AH股新聞

23/03/2026 11:33

【發展論壇】雅培CEO建議中國為創新產品提供3-5年定價彈性期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 雅培CEO羅賦德建議中國為創新產品提供3-5年定價彈性期
▷ 雅培中國診斷產品出口至全球60多國和地區
▷ 雅培與中國企業合作研發肺癌生物類似藥，計劃今年海外上市

　　據《新浪財經》旗下「睿見Economy」欄目報道，雅培公司(US.ABT)董事長、首席執行官羅賦德在北京舉行的中國發展高層論壇2026年年會上表示，中國已開展多輪藥品與醫用耗材價格調整，大幅提升了基礎醫療服務的可負擔性，但創新產品需要與之匹配的差異化政策框架。他建議從三方面創造機遇：一是為創新產品提供3-5年的定價彈性期；二是加快創新產品院內上市與准入流程；三是為突破性技術提供更適配的DRG（按疾病診斷相關分組）支付標準。

　　羅賦德稱，雅培進入中國38年來，雅培始終堅守「立足中國、服務中國、服務世界」的長期承諾，並持續深化這一理念。中國是雅培全球使命中的核心合作夥伴；雅培設定的目標是到2030年每年助力改善30億人的生活，相當於全球每3個人中就有1人受益，而中國是實現這一願景的關鍵部分。

　　羅賦德又介紹，雅培中國生產基地的診斷產品已出口至全球60多個國家和地區；在生物類似藥領域，雅培正與中國領先企業開展創新合作，共同服務全球患者。例如，去年雅培與一家中國企業合作研發肺癌生物類似藥，計劃今年在南美及東南亞更多國家上市，未來還將擴大此類合作，讓前沿創新成果惠及全球。

　　羅賦德認為，可持續的創新生態應具備三大特徵：一是以醫院識別的臨床需求為導向；二是由醫療健康企業開展研發與市場化；三是由醫保與支付體系提供支持保障。在這一模式下，醫生提出需求、企業研發驗證、監管機構審評審批、醫院落地應用、醫保支付提供支撐，目前中國已有部分醫院試點該協同模式，初步成效令人鼓舞。
 
《經濟通通訊社23日專訊》

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