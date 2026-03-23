  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

23/03/2026 11:59

【發展論壇】伊利集團劉春喜：中國牛奶已具備世界品質

　　據《新浪財經》旗下「睿見Economy」欄目報道，伊利集團高級執行總裁劉春喜在北京舉行的中國發展高層論壇2026年年會上指出，目前中國奶業已完成歷史性轉變，奶牛養殖的規模化、標準化、數智化水平躍居全球前列，蛋白質、脂肪、體細胞、菌落總數等核心指標更是優於歐盟標準。中國奶業僅用20年左右的時間，走完了奶業發達國家上百年的發展歷程，中國牛奶已具備世界品質。

　　劉春喜又指，當前中國消費者仍面臨優質食物供給不足、合理膳食習慣未養成、營養過剩與不足並存等問題：中國人均乳製品消費量僅為世界平均水平的三分一，45%的成年人蛋白質攝入量不足，近90%的老年人因身體機能下降主動減少牛奶攝入。這些差距，正是中國奶業人的責任所在。

　　劉春喜表示，「十五五」時期是中國奶業實現全面超越的關鍵階段，「十五五」規劃明確提出實行健康優先發展戰略，實施合理膳食行動與國民營養計劃。伊利積極響應國家戰略規劃，圍繞「品質領先、縱向升級、橫向拓展」的核心戰略，持續拓展健康產業邊界。伊利始終將品質視為企業最穩固的護城河，並續深化消費者洞察與研發投入，強化品牌信任與市場黏性，讓每一款產品都成為消費者放心的選擇。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】香港IPO監管趨嚴收緊，你認為會否影響香港新股市場吸引力？你認為嚴格審批是否有助提升上市公司質素？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

美以戰法抱殘守缺

23/03/2026 08:10

大國博弈

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區