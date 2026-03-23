【發展論壇】伊利集團劉春喜：中國牛奶已具備世界品質

據《新浪財經》旗下「睿見Economy」欄目報道，伊利集團高級執行總裁劉春喜在北京舉行的中國發展高層論壇2026年年會上指出，目前中國奶業已完成歷史性轉變，奶牛養殖的規模化、標準化、數智化水平躍居全球前列，蛋白質、脂肪、體細胞、菌落總數等核心指標更是優於歐盟標準。中國奶業僅用20年左右的時間，走完了奶業發達國家上百年的發展歷程，中國牛奶已具備世界品質。



劉春喜又指，當前中國消費者仍面臨優質食物供給不足、合理膳食習慣未養成、營養過剩與不足並存等問題：中國人均乳製品消費量僅為世界平均水平的三分一，45%的成年人蛋白質攝入量不足，近90%的老年人因身體機能下降主動減少牛奶攝入。這些差距，正是中國奶業人的責任所在。



劉春喜表示，「十五五」時期是中國奶業實現全面超越的關鍵階段，「十五五」規劃明確提出實行健康優先發展戰略，實施合理膳食行動與國民營養計劃。伊利積極響應國家戰略規劃，圍繞「品質領先、縱向升級、橫向拓展」的核心戰略，持續拓展健康產業邊界。伊利始終將品質視為企業最穩固的護城河，並續深化消費者洞察與研發投入，強化品牌信任與市場黏性，讓每一款產品都成為消費者放心的選擇。

《經濟通通訊社23日專訊》