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AH股新聞

23/03/2026 14:31

《神州能源》國內成品油價勢上漲，中石化發短信籲「提前錯峰加油」

　　中東局勢持續緊張，甚至有升級跡象，國際油價大幅上漲，國內成品油價預計亦將大幅上調，油公司罕有發短信提示客戶「提前錯峰加油」。

　　據內媒報道，按照國內成品油調價時間表，今日（23日）午夜24時是成品油零售限價新一輪調整時間點。不少網民近日在社交平台分享截圖稱，收到中國石化傳來的油價上調通知短信，稱本次調價「預計漲幅較高」，建議客戶「合理安排出行時間，提前錯峰加油」。報道並指，多地車主蜂擁到加油站排隊加油，高峰時段需排隊1-2小時。

　　機構跟蹤的最新國際原油價格變動狀況預測數據顯示，本輪成品油零售限價上調幅度遠超每噸50元（人民幣．下同）的調整紅線要求，本輪成品油零售限價上調已無懸念。根據國內成品油調價機制，本輪對應的成品油上調幅度約為每噸2000元。若按此幅度落實，意味著本輪成品油調價將迎來年內「五連漲」，同時刷新年內調價最大漲幅。

　　若按此計算，折合成升價後，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別上調1.73元、1.83元、1.87元，國內92號汽油價格將全面進入「9元時代」，私家車主加滿一箱50升的92號汽油將需多支出86.5元。

 
《經濟通通訊社23日專訊》

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