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AH股新聞

23/03/2026 16:25

【反內捲】北京市三部門約談高德、京東、美團等12家平台企業要求整改

　　據《央視新聞》報道，北京市市場監管局今日聯合市商務局、市文化和旅遊局，依法約談和行政指導攜程(09961)、去哪兒網、高德、京東(09618)、淘寶閃購、美團(03690)、飛豬旅行、同程旅行(00780)、途家民宿、小豬民宿、抖音、快手(01024)等十二家平台企業，集中通報開展平台「內捲式」競爭綜合整治以來發現的第一批問題，並提出整改要求。

*已向平台送達行政告誡書，禁止強制經營者低於成本價銷售*

　　此次通報的問題主要聚焦四個方面：侵害商家自主經營權；設置不合理規則；虛假宣傳行為；部分平台合規經營管理體系存在短板。

　　約談會上，市場監管部門向相關平台送達《行政告誡書》，要求嚴格落實主體責任，限期整改相關問題；保護平台內經營者和消費者合法權益，禁止強制或變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。對涉嫌違法問題，有關部門將深入調查、依法查處，涉及京外平台企業的，依法移送屬地市場監管部門調查。

　　各平台表示，高度重視約談指出的各項問題，將認真反思、立行立改，並舉一反三，深入查找、及時整改「內捲式」競爭風險隱患，促進平台和平台內經營者、勞動者共贏發展。
《經濟通通訊社23日專訊》

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