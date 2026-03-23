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23/03/2026 17:49

《中國監管》北京市打擊租房市場「黑中介」搗多個團夥，清理近2萬條網上放租信息

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 北京市公安局與住建委聯合打擊住房租賃黑中介
▷ 清理1.7萬條違規租賃信息，刑事拘留涉案人員
▷ 王某公司自2024年9月以合同陷阱非法獲利被查

　　據《北京日報》報道，北京市公安局會同北京市住房和城鄉建設委員會近期聯合開展住房租賃市場專項整治行動，重拳打擊「黑中介」違法犯罪。據市公安局經偵總隊今日通報指，行動期間，警方與住建部門密切協作，打掉多個「黑中介」團夥，對多家涉案中介機構作出行政處罰，督促相關互聯網平台清理下架涉住房租賃違規信息1.7萬餘條。

　　據通報，2025年11月，有群眾反映在市內某小區遇租房「黑中介」，北京警方隨即成立工作專班開展核查處置。經查，王某註冊成立房屋租賃公司後，自2024年9月起，以公司名義在多個小區內招攬租賃房源，並充當「二房東」對外轉租。房屋出租後，該公司便巧立名目，要求承租人繳納取暖費、物業費、空調安裝費等租房合同中未涉及的費用，並在承租人有意續交房租期間故意拒接電話，製造承租人違約假象，以便收取高額違約金非法獲利。警方已將王某等多名犯罪嫌疑人抓獲，相關人員已被依法刑事拘留。

　　警方介紹，「黑中介」通常以合法公司為掩護，利用網絡平台發布「高價收房」、「低價房源」等信息引流，獲取房源、吸引租客。通過在合同中設置霸王條款，或在簽訂合同後採取截留租金、拒退押金、合同欺詐、「提燈定損」等方式非法牟利。北京警方提醒民眾，在租房過程中一要選擇有資質的中介機構，對明顯低於市場價格的房源信息要提高警惕，並要仔細核實合同，避免落入霸王條款陷阱；遭遇暴力驅趕、威脅恐嚇、強迫交易等情況，及時報警。
《經濟通通訊社23日專訊》

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