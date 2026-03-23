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23/03/2026 16:36

【中東戰火】中石化：公司油輪繞開霍爾木茲海峽，二季度原油供應無虞

　　據《新浪財經》報道，中石化副董事長趙東今日在公司2025年年度業績會中回答提問時表示，自霍爾木茲海峽中斷脫航後，海灣內部分原油資源無法外運，對公司原油供應造成一定影響，公司已加急採購沙特經亞丁灣港口出口的原油（通過管線線路調整避開霍爾木茲海峽），另一方面積極拓展非中東地區的原油貨源，目前確定二季度（4、5月份）原油資源保障無任何問題。
《經濟通通訊社23日專訊》

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