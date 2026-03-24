《駐京專電》習近平河北雄安新區考察：努力建設新時代創新高地

國家主席習近平23日在河北雄安新區考察，主持召開深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會並發表重要講話。他強調，要牢牢把握雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，保持戰略定力和歷史耐心，努力建設新時代創新高地和推動高質量發展樣板。



*考察中國華能集團，聽取搬遷介紹*



23日上午，習近平抵達雄安新區後，來到中國華能集團有限公司考察。2025年10月，華能集團總部及相關子公司1000多名員工遷駐雄安新區。習近平走進企業運營監控與應急指揮中心，聽取企業搬遷、產業布局、創新發展等情況介紹，察看企業實時運營數據和遠程圖像。他強調，要以遷入雄安新區為契機，激發企業幹部職工創新創業的積極性主動性，為加快建設新型能源體系、建設能源強國作出新貢獻。



*敦促有序推進北京非首都功能疏解*



23日下午，習近平主持召開深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會。習近平指出，深入推進雄安新區高質量建設和發展，必須堅持新區功能定位，更加有力有序推進北京非首都功能疏解和承接。要積極穩妥分批推進央企、高校、醫院疏解項目建設，有序推進金融機構、科研院所、事業單位疏解，支持疏解單位更好發展。要強化對疏解項目、人員的政策保障和服務，引導支持疏解項目輻射帶動新區及周邊區域發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》