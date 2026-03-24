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24/03/2026 17:38

中國電信(00728)第四季度移動用戶淨增146萬戶

　　中國電信(00728)(滬:601728)公布，2025年第四季度主要運營數據，移動用戶約4.39億戶，當季淨增146萬戶。

　　該集團指，截至9月30日，其中5G網絡用戶數3.02億戶，當季淨增940萬戶；有線寬帶用戶數約2.01億戶，當季淨增63萬戶。
《經濟通通訊社24日專訊》

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