中國電信(00728)第四季度移動用戶淨增146萬戶

中國電信(00728)(滬:601728)公布，2025年第四季度主要運營數據，移動用戶約4.39億戶，當季淨增146萬戶。
該集團指，截至9月30日，其中5G網絡用戶數3.02億戶，當季淨增940萬戶；有線寬帶用戶數約2.01億戶，當季淨增63萬戶。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/03/2026 17:38
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該集團指，截至9月30日，其中5G網絡用戶數3.02億戶，當季淨增940萬戶；有線寬帶用戶數約2.01億戶，當季淨增63萬戶。
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