《港滬深通》港股總市值45.5萬億元，滬深95.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(23日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2393 309 1703 41 2884 38 H股總數

(隻) 443 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1061 57 - - - - 上市證券

(隻) 17439 309 - - - - 總市值

(億元) 453808 755 524222 900 428025 401 流通市值

(億元) - - 503175 662 368375 401 平均PE

(倍) 13.94 34.18 14.30 9.53 30.27 7.79 成交

百萬元 368825 1681239 1345514

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社24日專訊》