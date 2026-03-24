《港滬深通》港股總市值45.5萬億元，滬深95.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(23日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2393
|309
|1703
|41
|2884
|38
|H股總數
(隻)
|443
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1061
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17439
|309
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|453808
|755
|524222
|900
|428025
|401
|流通市值
(億元)
|-
|-
|503175
|662
|368375
|401
|平均PE
(倍)
|13.94
|34.18
|14.30
|9.53
|30.27
|7.79
|成交
百萬元
|368825
|1681239
|1345514
《經濟通通訊社24日專訊》
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