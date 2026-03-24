《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平在河北雄安新區考察

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在河北雄安新區考察：努力建設新時代創新高地

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國家主席習近平23日在河北雄安新區考察，他強調，要牢牢把握雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，以要素資源合理集聚為重點激發新區活力，努力建設新時代創新高地和推動高質量發展樣板。



三維度協同發力，加快構建資本市場內在穩定性長效機制

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「十五五」規劃綱要明確提出，健全投資和融資相協調的資本市場功能，優化發行上市、信息披露、併購重組、退市等基礎制度，提高上市公司質量，建立增強內在穩定性長效機制，明確了未來五年資本市場改革的重要方向。



「十五五」時期服務消費有望快速增長

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「消費增長的新趨勢和新機遇」是中國發展高層論壇2026年年會的議題之一。與會人士表示，中國超大規模市場消費潛力亟待釋放，「十五五」時期服務消費將迎來高速發展。





《上海證券報》



習近平在河北雄安新區考察：努力建設新時代創新高地

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國家主席習近平23日在河北雄安新區考察，他強調，努力建設新時代創新高地和推動高質量發展樣板。



多家A股公司及其股東大手筆回購增持

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面對A股市場波動，上市公司及其重要股東迅速行動，用真金白銀大手筆回購、增持。據不完全統計，3月23日晚，16家滬市上市公司密集披露回購增持計劃、進展或結果相關公告。



項目合作助力全球南方共贏發展

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從馬來西亞在建最大單體橋梁魯巴跨海大橋完成合龍，到非洲首條沙漠重載鐵路阿爾及利亞西部鐵路礦業線全線通車……中國與全球南方國家項目合作穩步推進。





《證券時報》



習近平在河北雄安新區考察：努力建設新時代創新高地

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國家主席習近平23日在河北雄安新區考察，他強調，努力建設新時代創新高地和推動高質量發展樣板。



博鰲亞洲論壇迎來25歲，亞洲合作紐帶凝聚發展共識

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3月24日至27日，博鰲亞洲論壇2026年年會即將如期舉行。今年是「十五五」開局之年，也是博鰲亞洲論壇成立25周年。作為海南自貿港全島封關運作後舉行的首次年會，博鰲亞洲論壇2026年年會備受全球矚目。



發改委對國內成品油價格採取臨時調控措施

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國家發改委23日消息，3月9日國內成品油價格調整以來，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲。為減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，對國內成品油價格採取臨時調控措施。根據現行價格機制計算，自3月23日24時起，國內汽油、柴油價格（標準品）每噸分別應上調2205元(人民幣．下同)、2120元，調控後實際上調1160元、1115元。