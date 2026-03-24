《鍾之日記》恒指重上兩萬五，多隻業績股造好

3月24日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普表示，在與伊朗進行了「富有成效的對話」後，美國將推遲對伊朗能源基礎設施的打擊。這一表態雖然與伊朗方面說法相矛盾，但外界認為重要的是美方放出緩和局勢的訊號。美股隔晚止跌反彈，亞洲股市見修復，港股今早大幅高開377點，多個業績股造好，午後二度發力成功收復兩萬五。恒生指數全日收報25063，升681點或2.8%，主板成交近3031億元。



*A股縮量收升1.78%，電力、軍工強勢*



美國推遲了轟炸伊朗電網的威脅，這引發市場短暫的樂觀情緒，今日滬深股市集體收升，滬綜指全日漲1.78%報3881.28點，深成指揚1.43%，創業板升0.5%。不過，市場觀望情緒濃厚，成交下滑，滬深兩市全日交易額2.08萬億元人民幣，較上個交易日縮量14%。



盤面上，電力股全日強勢，節能風電(滬:601016)、金開新能(滬:600821)、浙江新能(滬:600032)等多股漲停。國家電投集團今年全年計劃投資2000億元人民幣，同比增長17%。國家電投集團將大力推進現代化基礎設施建設，大力獲取大基地、優質陸風和海風資源，因地制宜發展煤電、光伏，加快打通鋁產業產業鏈價值鏈。



此外，軍工軍貿概念亦表現活躍。《路透》消息，中國正在太平洋、印度洋和北冰洋展開大規模海底測繪與監測行動，建立對海況的詳盡認知。多名海軍專家表示，這些信息對於針對美國及其盟友展開潛艇作戰至關重要。



下跌方面，國際油價下調，油氣股走低，煤炭板塊整體收挫，通源石油(深:300164)、山西焦煤(深:000983)領跌。



*新消費股炒上，名創、泡泡瑪特齊收升*



新消費股炒上，名創優品(MINISO)(09896)與南韓女團BLACKPINK成員Jennie的「Jennie Ruby」聯名快閃店，於3月20至4月19日在上海港匯恒隆廣場登場。內媒報道，開業首日錄逾220萬元人民幣營業額，創MINISO去年至今單店單日業績流水新高。今日名創優品收漲3.4%，報32.7元。



報道指，是次聯名系列涵蓋服裝配飾、潮玩盲盒及文具日用等多品類70餘種產品，售價最低15元人民幣，同時在聯名店限量發售1000套Jennie同款家居服，售價299元人民幣，引發粉絲搶購熱潮。繼上海快閃店後，北京、廣州兩地Jennie聯名主題門店也於3月21日開業，至4月21日結束。



連挫三日的泡泡瑪特(09992)也升7.4%，報217.2元；摩根士丹利預計該股在3月25日財報發布後將保持波動，股價可能先上漲，然後進入新一輪區間震盪。



大摩表示，過去兩個半月泡泡瑪特波動顯著，市場觀點高度分化，但未觀察到多空雙方對盈利預期發生實質性改變。看多的一方預計2026年盈利將達到165億至170億元人民幣，而看空者預計盈利增長疲軟，且從2026年下半年開始下滑。該行料泡泡瑪特於去年第四季度和今年第一季度在中國的銷售勢頭強勁，在供應大幅增加後，Labubu去年第四季度的銷售表現穩健，與第三季度的水平相近。



至於內地茶飲龍頭蜜雪集團(02097)業績發布後，股價彈近6%，收報341.8元。集團公布，截至2025年12月31日止全年純利58.87億元人民幣，按年升32.7%，每股基本盈利15.65元人民幣，不派末期息。期內收入335.6億人民幣，升35.2%，主要歸因於商品和設備銷售產生的收入增加，其次是加盟和相關服務產生的收入增加。



*醫藥板塊強勢反彈，藥明康德領漲逾10%*



醫藥板塊今日顯著反彈，多隻個股造好。信達生物(01801)、康龍化成(03759)收升4.2%，藥明生物(02269)漲4.6%，百濟神州(06160)彈2.9%。受益於諾和諾德的司美格魯肽在華核心專利到期，積極參與減肥藥研發的凱萊英(06821)收漲5.4%。



剛公布年報的藥明康德(02359)飆升10.6%，收報113.6元，為今日表現次佳藍籌。集團2025年實現營業收入454.56億元人民幣，同比增長15.84%；歸屬於上市公司股東的淨利潤191.51億元人民幣，同比增長102.65%。集團預計2026年整體收入將達到513億至530億元人民幣，持續經營業務收入按年增長18%至22%。



瑞銀發表研報指，藥明康德去年第四季收入符合預期，而純利則稍勝預期，上調其目標價至154.1元，維持「買入」評級。里昂則指，藥明康德訂單勢頭依然強勁，將H股目標價上調至144.4元，同時將2026至2027年淨利潤預測上調1%至2%，評級「跑贏大市」。



醫藥股反彈的背後是行業環境的持續改善。國信證券表示，中國創新藥臨床開發進展順利，近期多項優秀臨床數據在學術會議上發布；此外，國際投融資環境改善帶動全球醫藥研發溫和復甦。交銀國際也指，在需求回暖與競爭格局重塑的背景下，醫藥行業將進入「規模奔湧、優勝劣汰」的新階段。創新藥出海推動行業擴容與結構升級，頭部企業整合趨勢加速，AI製藥預計在2026年迎來發展拐點。



此外，滬深交易所今年首批港股通標的調整近日生效，新增的42隻標的中，生物醫藥板塊佔據13席，佔比超三成。這些企業涵蓋細胞治療、AI製藥等前沿領域，多為依據港交所18A章規則上市的未盈利生物科技公司。中泰證券分析師指出，此次調整釋放出資本市場對創新藥資產包容度進一步提升的明確信號，也表明監管層與市場正在進一步認可「未盈利但具備核心創新能力和長期產業價值」的企業定價邏輯。



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