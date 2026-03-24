《中國要聞》清明假期疊加春假，國內航線機票預訂量同比增20%

航旅縱橫大數據顯示，截至3月24日，2026清明假期國內航線機票預訂量超190萬張，同比增長約20%；出入境航線的機票預訂超59萬張，同比增長約12%。其中，前往北京的機票預訂量超14萬張，同比增長約10%。



中小學春假政策的落地帶動民航市場升溫。目前各地出台的春假政策已覆蓋全國6個省份的28個地區，其中13個城市的春假與清明假期無縫銜接，形成了6天的「小黃金周」。湖北恩施、廣東佛山、陝西漢中等地亦明確將推行春假政策，具體時間待定。航旅縱橫大數據顯示，截至3月24日，清明假期18歲以下的國內民航旅客數量同比增長約30%。



從票價端看，春假試點城市的民航票價普遍呈現上漲態勢。據航班管家DAST最新票價數據，截至3月22日，今年清明假期民航淨機票均價達656元（人民幣．下同），較2025年同期上漲10.1%；含稅票價718元，同比上漲5.8%，票價已恢復至2019年的同期水平。航班量方面，4月1日至6日春假周期內，多數試點城市的計劃航班量同比增長，常州、成都及南京的計劃航班量增幅居前，分別按年增長31.8%、18.2%及17.8%。

《經濟通通訊社24日專訊》