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AH股新聞

24/03/2026 17:23

《中國要聞》內地品牌金飾價格續跌，周大福據報推遲「一口價」產品調價

　　受國際金價高位回調影響，品牌金飾品價格持續下探。今日，周大福足金飾品報1346元（人民幣．下同）/克，與昨日相比下跌29元/克；周生生報1350元/克；老鳳祥報1345元/克。

　　《中國證券報》指，有市場消息稱，震盪下跌的金價打亂了部分品牌的漲價計劃，其中周大福「一口價」產品調價計劃已經多次推遲。上述媒體記者向北京地區多家周大福門店求證並獲悉，調價計劃確實是推遲了。相關門店又稱，已經接到了總部調配過來的新價格標籤，但還未更換，「我們只等總部的通知了，如果調價，我們立馬就換標籤。目前『一口價』產品價格普遍比當前的金價要貴，工本費也比按克重計算的貴，金價這兩天回調幅度比較大，暫時推遲調價計劃。後續以總部通知為準」。

*此前計劃漲價至少一成*

　　據此前的公開報道，春節前市場消息稱，周大福擬在3月中旬上調「一口價」產品價格，漲幅或達10%至30%，其中「五帝錢足金手鏈」一度被傳將漲至71800元。3月15日前後，《新京報》記者從門店了解到，新標籤已經到店，上述產品價格為59800元，實際漲幅約11%，低於此前預期；但以2025年初約3.86萬元的價格計算，累計漲幅已接近五成。
《經濟通通訊社24日專訊》

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