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24/03/2026 11:03

【ＡＩ】阿里國際首個企業級智能體Accio Work海外正式上線

　　今日凌晨，阿里國際在海外正式上線其首個企業級智能體(Agent)--Accio Work。據介紹，阿里國際此次推出的Accio Work，不僅具備「龍蝦」的通用能力，還深耕生意經營、電商運營等垂直場景。相較於「龍蝦」，Accio Work更進一步實現了無需部署，下載即可使用，目前已面向全球用戶開放。
《經濟通通訊社24日專訊》

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