【博鰲論壇】報告：料今年亞洲經濟增長4.5%，區內多數股票指數仍將上漲

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博鰲亞洲論壇2026年年會今起一連四天（24-27日）在海南博鰲東嶼島召開，主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際將於周四（26日）應邀出席年會全體大會並發表主旨演講。



年會今日舉行新聞發布會暨旗艦報告發布會，會上發布的旗艦報告《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》（以下簡稱《報告》）提到，亞洲經濟體GDP佔世界經濟的比重將持續提升，按購買力平價計算，預計由2025年的49.2%上升至2026年的49.7%。亞洲仍是世界經濟的主要增長引擎，2026年預計增速達4.5%。南亞增速最高，西亞經濟增長面臨更多的不確定性因素。



*中國和東盟是亞洲最具外資吸引力經濟體*



《報告》指出，亞洲地區仍然是全球直接投資資本最青睞、最具有發展潛力和韌性的區域。中國和東盟是亞洲最具外資吸引力的經濟體。亞洲經濟體正逐漸從「資金接受者」向對外投資者的角色轉變，對外投資活動活躍。亞洲內部對外直接投資依存度(OFDII)連續兩年上升，至51.03%，顯示有半數以上資金投放亞洲市場。



2026年，受宏觀經濟形勢、美聯儲開啟降息周期、地緣政治風險等多重因素影響，亞洲經濟體金融市場將面臨較大不確定性，但多數股票指數預計仍將保持上漲態勢。多數經濟體貨幣或將延續升值趨勢。十年期國債收益率將出現顯著分化。銀行業預計運營相對穩健，風險總體可控。

《經濟通通訊社24日專訊》