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AH股新聞

24/03/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.95%，國家出手控油價

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬深股市高開，滬綜指漲0.95%報3849.63點
▷ 發改委調控成品油價，汽油每噸少漲1045元
▷ 人行今日逆回購175億元，淨回籠335億元

　　滬深股市今早反彈高開，滬綜指高開0.95%，報3849.63點，深成指高開1.27%，創業板指高開0.98%。美國總統特朗普宣布暫緩五天實施對伊朗能源基礎設施的打擊，油價回落，國家發展改革委13年來首次出手調控成品油價格，滬深石油股開盤走低。

　　發改委發布消息，根據現行價格機制計算，自3月23日24時起，國內汽油、柴油價格（標準品）每噸分別應上調2205元（人民幣．下同）、2120元，價格上漲幅度很大，會顯著增加用油成本，給相關行業平穩運行帶來衝擊。為減緩這些不利影響，減輕下游用戶負擔，國家對成品油價格採取了臨時調控措施。調控後，國內汽油、柴油每噸實際上調1160元、1115元，少漲1045元、1005元，相當於全國平均汽油、柴油每升少漲0.85元左右。專家分析，若後期國際原油價格繼續大幅上漲，國家可能會採取一些財稅支持政策。

　　此外，內地反內捲行動持續。《央視》報道，北京市市場監管局等部門昨約談和行政指導攜程(09961)、去哪兒網、高德、京東(09618)、淘寶閃購、美團(03690)、飛豬旅行、同程旅行(00780)、途家民宿、小豬民宿、抖音、快手(01024)等十二家平台企業，集中通報開展平台「內捲式」競爭綜合整治以來發現的第一批問題，並提出整改要求。

　　另人民銀行公布，今日進行175億元7天期逆回購，公開市場有510億元逆回購到期，即今日淨回籠335億元。
《經濟通通訊社24日專訊》

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