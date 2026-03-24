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AH股新聞

24/03/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收漲0.95%，電力、航運股升幅居前

　　A股三大指數早盤漲跌不一，滬指上午收漲0.95%報3849.34點，深成指升0.26%，創業板指跌0.79%。滬深兩市半日成交額13164億元（人民幣．下同），較上日縮量1432億元或9.8%，兩市場共4306隻個股上漲。

　　盤面上，電力板塊升幅靠前，節能風電(滬:601016)、金開新能(滬:600821)升停封板。國家數據局將會大力推進算電協同工程，確保樞紐節點新建算力設施綠電應用佔比達到80%以上，最大程度發揮綠色電力的支撐作用。

　　此外，港口航運表現強勢，招商南油(滬:601975)漲停。券商認為，霍爾木茲海峽通行受阻所帶來的後續潛在超額補庫，有望進一步驅動油運行業景氣上行。中信證券表示，地緣衝突帶來的供應鏈重構，成為本輪油運周期的核心驅動，2026年油運龍頭利潤有望創新高。

　　分析人士指出，外圍稍有緩和，A股市場將迎來反彈但持續性不高。消息面上，美國總統特朗普23日稱與不具名伊朗官員進行了「富有成效」的會談，並據此將其對伊朗電力網絡實施轟炸的威脅推遲。但伊朗否認與美國進行過談判。國際油價止跌回升，惟A股石油板塊仍軟，指數上午收跌2.6%，中國石油(滬:601857)挫3.4%。
《經濟通通訊社24日專訊》

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