《Ａ股行情》滬綜指午後升0.4%，創業板挫約1.5%

A股市場午後升跌不一，滬綜指升0.42%，報3829.48點，滬深300指數微升0.06%，深成指跌0.52%，創業板指挫1.48%。上海B股升0.58%，深圳B股走高0.74%。軍工、金融股午後拉升，石油、煤炭等能源股續走疲。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/03/2026 13:38
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