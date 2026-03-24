  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

24/03/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指反彈收漲1.78%，兩市成交縮量14%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指24日收漲1.78%報3881.28點
▷ 兩市成交額2.08萬億元人民幣，縮量14%
▷ 電力股漲停，油氣及煤炭板塊下跌

　　美國總統特朗普周一（23日）早些時候表示，在與德黑蘭舉行了「富有成效」的會談後，推遲了轟炸伊朗電網的威脅，這引發市場短暫的樂觀情緒，但隨後伊朗否認曾與美國進行談判。戰爭有機會緩和的消息仍令亞洲股市多數反彈，今日滬深股市集體收升，滬綜指全日漲1.78%報3881.28點，深成指揚1.43%，創業板升0.5%。

　　不過，市場觀望情緒濃厚，成交下滑，滬深兩市全日交易額2.08萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3487億元或14%。

　　盤面上，電力股全日強勢，節能風電(滬:601016)、金開新能(滬:600821)、浙江新能(滬:600032)等多股漲停。國家電投集團今年全年計劃投資2000億元，同比增長17%。國家電投集團將大力推進現代化基礎設施建設，大力獲取大基地、優質陸風和海風資源，因地制宜發展煤電、光伏，加快打通鋁產業產業鏈價值鏈。

　　此外，軍工軍貿概念亦表現活躍，建設工業(深:002265)及長城軍工(滬:601606)漲停。《路透》消息，中國正在太平洋、印度洋和北冰洋展開大規模海底測繪與監測行動，建立對海況的詳盡認知。多名海軍專家表示，這些信息對於針對美國及其盟友展開潛艇作戰至關重要。

　　下跌方面，國際油價下調，油氣股走低，煤炭板塊整體收挫，通源石油(深:300164)、山西焦煤(深:000983)領跌。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004474.72+1.28　
上證指數3881.28+1.789314.19
深證成指13536.56+1.4311514.50
創業板指3251.55+0.50　
科創501290.79+2.33　
B股指數259.31+1.280.98
深證B指1196.74+1.350.59

《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

美以戰法抱殘守缺

23/03/2026 08:10

大國博弈

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區