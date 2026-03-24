《Ａ股行情》滬綜指反彈收漲1.78%，兩市成交縮量14%

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美國總統特朗普周一（23日）早些時候表示，在與德黑蘭舉行了「富有成效」的會談後，推遲了轟炸伊朗電網的威脅，這引發市場短暫的樂觀情緒，但隨後伊朗否認曾與美國進行談判。戰爭有機會緩和的消息仍令亞洲股市多數反彈，今日滬深股市集體收升，滬綜指全日漲1.78%報3881.28點，深成指揚1.43%，創業板升0.5%。



不過，市場觀望情緒濃厚，成交下滑，滬深兩市全日交易額2.08萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3487億元或14%。



盤面上，電力股全日強勢，節能風電(滬:601016)、金開新能(滬:600821)、浙江新能(滬:600032)等多股漲停。國家電投集團今年全年計劃投資2000億元，同比增長17%。國家電投集團將大力推進現代化基礎設施建設，大力獲取大基地、優質陸風和海風資源，因地制宜發展煤電、光伏，加快打通鋁產業產業鏈價值鏈。



此外，軍工軍貿概念亦表現活躍，建設工業(深:002265)及長城軍工(滬:601606)漲停。《路透》消息，中國正在太平洋、印度洋和北冰洋展開大規模海底測繪與監測行動，建立對海況的詳盡認知。多名海軍專家表示，這些信息對於針對美國及其盟友展開潛艇作戰至關重要。



下跌方面，國際油價下調，油氣股走低，煤炭板塊整體收挫，通源石油(深:300164)、山西焦煤(深:000983)領跌。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4474.72 +1.28 上證指數 3881.28 +1.78 9314.19 深證成指 13536.56 +1.43 11514.50 創業板指 3251.55 +0.50 科創50 1290.79 +2.33 B股指數 259.31 +1.28 0.98 深證B指 1196.74 +1.35 0.59

《經濟通通訊社24日專訊》