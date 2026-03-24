《中歐關係》王文濤分別會見大眾汽車、博世集團、巴斯夫集團高層

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中國商務部網站發文稱，商務部部長王文濤22日分別會見了3家德國企業的高層--大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆、博世集團董事會主席哈通、巴斯夫集團執行董事會主席凱禮，就在華經營發展、中德及中歐經貿關係等議題進行了交流。



王文濤向奧博穆表示，中國「十五五」規劃綱要將為外資企業在華投資提供穩定預期和廣闊的發展空間，希望大眾把握中國科技創新和產業創新的良好機遇，為開拓全球市場賦能。



與哈通會面時，王文濤則稱，中國政府支持企業開展公平競爭、良性競爭，這將有利於促進創新合作。歡迎博世集團積極參與中國消費品以舊換新，並研發生產出更多優質產品和技術。



此外，王文濤向凱禮表示，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，以科技創新和新質生產力引領推動高質量發展，創造更大的增量市場。歡迎巴斯夫等外資企業繼續投資中國，發揮好橋樑紐帶作用，助力中德、中歐拓展新興產業市場空間、合力做大經貿合作蛋糕。



*王文濤：中歐應加強對話交流，應理性看待彼此競合關係*



王文濤並分別向他們談到中歐經貿等議題，其中指出，中方高度重視對德、對歐經貿合作。當前，單邊主義、保護主義衝擊國際經貿秩序。中歐應加強對話交流，堅定維護自由貿易和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，為中歐經貿關係發展增強確定性。中歐經貿關係機遇挑戰並存，保護主義將導致兩敗俱傷，雙方應理性看待彼此競合關係，開展公平有序的良性競爭，深化互利合作。



奧博穆指，中國市場對大眾汽車集團具有戰略意義，將繼續加強對華投資和研發創新，實現互利共贏。哈通則稱，中國是博世集團最重要的海外市場，博世集團對中國市場前景充滿信心，未來將持續加大在華研發投入和生產布局，以實際行動推動德中、歐中經貿關係穩定健康發展。凱禮就表示，巴斯夫堅定看好中國經濟發展前景，將更好把握中國可持續和綠色發展機遇，繼續擴大在華投資，推動德中、歐中經貿關係穩定發展。





《經濟通通訊社24日專訊》