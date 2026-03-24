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AH股新聞

24/03/2026 16:06

《中美關係》王文濤：冀美方相向而行，共同維護中美經貿關係可持續發展

　　中國商務部網站發文稱，商務部部長王文濤23日會見美中貿易全國委員會董事會主席芮思博、會長譚森率領的會員企業代表團。雙方就中美經貿關係、美資企業在華發展等議題進行了交流。商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼參加會見。

　　王文濤表示，中美雙方在經貿合作中難免出現一些分歧和摩擦，關鍵是要尊重彼此的核心利益和重大關切，通過平等對話妥善解決分歧。希望美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

　　王文濤又強調，中國經濟發展為動盪的世界局勢提供穩定性和確定性。中國將著力推動高質量發展，堅定不移推進高水平對外開放，繼續優化營商環境。中國「十五五」規劃綱要不僅是中國發展的「新藍圖」，也是世界發展的「新機遇」，歡迎美國企業繼續深耕中國市場，與中國同發展、共進步。

　　與會美國工商界代表表示，中美政府間的持續、務實溝通至關重要，將為企業提供穩定的預期。相信中美經貿關係將取得更好發展，美國工商界願為此發揮橋樑紐帶作用。美國企業將中國視為不可替代的戰略市場與長期夥伴，將積極對接中國發展規劃，繼續深化對華合作，實現互利共贏。
《經濟通通訊社24日專訊》

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