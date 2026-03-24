  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/03/2026 16:24

《中西關係》西班牙首相桑切斯據報4月訪華，中國外交部：暫沒可提供的消息

　　西班牙首相桑切斯據報將在4月13-15日訪問中國，若成行將是其4年內第四度訪華。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上對此回應稱，中國和西班牙是全面戰略夥伴，近年來雙邊關係保持了良好發展勢頭，關於相關訪問，「目前我沒有可以提供的信息」。
《經濟通通訊社24日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰24/03/2026 16:52  《中國要聞》津巴布韋鋰出口禁令未見鬆動，相關中資企業稱各方…

其他
More

24/03/2026 17:12  【人行操作】人行預告明日續做５０００億元ＭＬＦ，增量５００億

24/03/2026 17:11  《神州經脈》博鰲論壇報告續看好亞洲經濟，清明小黃金周機票預…

24/03/2026 17:00  《鍾之日記》恒指重上兩萬五，多隻業績股造好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火 | 又有人未卜先知？特朗普發表伊朗聲明前15分鐘，...

24/03/2026 10:26

中東戰火

美以戰法抱殘守缺

23/03/2026 08:10

大國博弈

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區