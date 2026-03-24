《中西關係》西班牙首相桑切斯據報4月訪華，中國外交部：暫沒可提供的消息

西班牙首相桑切斯據報將在4月13-15日訪問中國，若成行將是其4年內第四度訪華。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上對此回應稱，中國和西班牙是全面戰略夥伴，近年來雙邊關係保持了良好發展勢頭，關於相關訪問，「目前我沒有可以提供的信息」。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/03/2026 16:24
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