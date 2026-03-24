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AH股新聞

24/03/2026 16:52

《中國要聞》津巴布韋鋰出口禁令未見鬆動，相關中資企業稱各方正積極溝通

　　據《上海證券報》報道，津巴布韋鋰出口禁令已延續近一個月，尚無放開消息，影響時長或超出此前市場預期。內地期貨市場碳酸鋰主力合約今日盤中一度上漲7.10%，觸及15.44萬元/噸。

　　報道又指，今日從在津巴布韋布局鋰資源的中資企業獲悉，公司在當地的礦山和鋰鹽企業仍在正常生產運營，但鋰精礦出口仍然暫停，當地出口禁令未配套進一步細則。至於何時出口能夠恢復，目前各方還在積極溝通中。目前公司仍保有庫存。

　　值得一提的是，即使後續津巴布韋鋰出口放開，但鋰精礦從津巴布韋運輸回國需時約近兩個月。

　　津巴布韋礦業與礦業發展部2月25日宣布立即暫停所有原礦及鋰精礦出口（含在途貨物），在津巴布韋當地擁有鋰鹽或硫酸鋰產能的企業仍可申請鋰精礦出口許可證，硫酸鋰仍允許出口。市場人士當時預計，津巴布韋出口政策調整對市場的影響將持續1個月左右。

　　中礦資源3月13日在投資者互動平台稱，津巴布韋礦業與礦業發展部關於暫停鋰礦出口的聲明，意在打擊走私行為和促進津巴布韋本地化加工。
《經濟通通訊社24日專訊》

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