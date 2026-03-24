《央行動態》潘功勝會見IMF第一副總裁卡茨，就雙方合作等議題交換意見

中國人民銀行網站今日發文稱，人民銀行行長潘功勝23日會見來訪的國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁丹．卡茨。雙方就中國和全球經濟形勢，中國與國際貨幣基金組織合作等議題交換了意見。人行副行長宣昌能參加會見。

《經濟通通訊社24日專訊》