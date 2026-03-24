《中國要聞》網紅扮「京圈富少」非法薦股，判囚兩年六個月罰款1500萬元

據《央視新聞》報道，一名平台粉絲超百萬的所謂「富二代」網紅，近期因非法薦股被證券監管和公安部門聯合查處，案中受害人達四五百人，遍布全國，涉案金額超過1000萬元（人民幣．下同）。該名網紅已被判囚兩年六個月，並罰款1500萬元。



報道指，該名姓王網紅在短視頻平台自稱「京圈富少」，頻繁展示豪車、豪宅，以及所謂的投資收益截圖。其他網民逐漸對其投資能力產生興趣。其中，王先生刷了幾千元禮物後，進入到王某的粉絲群，並為了獲取更多所謂的「內幕消息」而轉帳15萬元，進入所謂的「核心群」。在「核心群」中，王某會明確告訴群友具體買哪隻股票、甚麼時候買入。不過，王先生並沒有獲得收益，反而頻頻虧損，投入的300多萬元最終蝕了近100萬元。



報道指出，和王先生一樣受害的投資者不在少數。2024年8月至2025年2月，北京證監局陸續收到有關王某的40多封舉報材料，舉報人累計向王某交費近500萬元。北京證監局監管人員表示，其他投資者交納費用以及買股票產生的損失，可能遠高於這一數字。



調查發現，王某沒有任何證券從業資質進行所謂的「投資指導」。根據證券法和相關規定，從事證券投資諮詢業務必須取得相應資質，王某在沒有資質的情況下收費薦股，構成了非法證券投資諮詢。監管部門在掌握初步證據後，將案件線索移交公安機關進一步偵辦。警方偵查發現，王某的豪車、豪宅都是租的，用來打造「富二代」人設，並在直播間、微信群裏向投資者透露，自己的財富來源就是通過買股票，以吸引想掙大錢的人。2025年10月，北京市朝陽區人民法院以非法經營罪判處王某有期徒刑兩年六個月，並處罰金1500萬元。

《經濟通通訊社24日專訊》