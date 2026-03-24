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24/03/2026 17:43

【中東戰火】內地多家銀行據報密切關注涉中東業務船舶融資等風險

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中東局勢影響航運，部分航線受阻及運價波動
▷ 內地銀行關注涉中東船舶融資風險，審批趨嚴
▷ 航運企業面臨融資成本上升及收款延遲問題

　　中東局勢持續緊張，其影響正透過航運鏈條向金融機構傳導。據《財聯社》報道，多位來自銀行、航運及物流行業的一線人士在接受採訪時表示，當前中東線路油運運價短期大幅波動，部分航線運輸受阻，企業回款周期拉長，影響已從運價層面開始延伸至船舶融資、應收帳款及跨境支付等領域，金融機構在密切關注持續發酵的市場和局勢。

　　報道指，某股份行上海分行業務副行長表示，目前重點關注涉及中東業務的船舶抵押融資，一方面關注抵押資產安全，二來對新增業務審慎審批或提升風險門檻。廣州某大型銀行對公業務人士則稱，近期部分出口至阿聯酋、沙特的貨物因航線封鎖遲遲未能靠港，「貨物不到港，對方就無法確認收貨，貨款自然延遲支付」，預計應收帳款帳期會拉長。

　　航運企業感受更為直接。深圳一家貨代公司負責人透露，目前中東航線「價格不是最大問題，關鍵是很多船公司不願意接單」，「風險不可控，繞行成本也在上升」。該人士還提到，中東局勢造成東南亞部分國家「油荒」，部分航線運價當周就上漲15%至20%。

　　在融資成本方面，香港一位航運企業市場負責人表示，近日經辦銀行反饋的船舶融資利率較去年「有小幅上浮，但仍在可接受區間」，尚未出現明顯政策收緊。不過，若局勢持續緊張，融資利率和風險要求可能進一步提升。

　　華南某市融資租賃協會人士表示，未來一段時間，船舶租賃、保險及相關固定資產融資的風險定價「可能會重新評估」，「尤其是中東航線敞口較大的項目」。
《經濟通通訊社24日專訊》

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