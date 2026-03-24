  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/03/2026 13:30

【ＦＯＣＵＳ】和談「羅生門」舞高弄低，下月「Chehellom」舉國復仇？

　　【FOCUS】重開海峽48小時最後通牒限期未滿，美伊「和談」突因特朗普的推文乍現「羅生門」。盡管疑點頗多，但「人心思漲」仍帶動隔夜美股勁彈，原油市場、投注市場更是內幕交易暗影幢幢。兩度經歷談判期間遭「背刺」的慘痛，德黑蘭最新極力展示強硬，加上已殉道的哈梅內伊將於下月迎來「Chehellom（第40天紀念）」，恐成伊朗舉國復仇意志的催化劑。

*侵侵發貼前再現時機精準交易*

　　美國汽油零售均價直逼4美元之際，特朗普於周一（23日）清晨7時23分發帖，稱過去兩日美伊進行了「良好且富有成效（very good and productive）」對話，並宣布將對伊朗開放霍爾木兹海峽的48小時最後通牒暫緩5天。

　　如同去年4月9日下午1時18分，他的一則「暫緩多國對等關稅90天」帖子，刺激納指單日狂飆12%，相關標普500ETF看漲期權交易量於數分鐘前激增，今次亦再現時機精準交易－－在貼文發布前十幾分鐘，價值5.8億美元的原油期貨合約、價值15億美元的標指期貨合約易手；博彩平台Polymarket上，有關3月31日前達成停火協議的押注驟然升溫，其中8個新開帳號共投注近7萬美元。

*伊朗展強硬，布油重上百元關*

　　不過，諸多跡象顯示，所謂「美伊對話」充其量只是通過埃及、土耳其等中間人的試水溫。特朗普周一則以　「不想他（伊朗代表）被殺」為由，拒絕回應美媒提問，即他的兩位特使（威特科夫、庫什納）到底是跟德黑蘭的哪位「高層」談判。

　　隨著伊朗議會議長卡利巴夫周一晚發文指，「伊朗沒有跟美國進行任何談判，假新聞被用來操縱金融和石油市場」，市況再次反轉。當天跳水11%的布油期貨，周二（24日）重上100美元；一度收復4500美元的現貨金，周二轉跌低見4307美元；2月底位於4%以下的十年期美債收益率，直逼4.4%。

　　暫且不論窮兵黷武的以色列勢必對任何潛在和談從中作梗，按伊朗最高精神領袖的高級軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）昨晚最新電視講話的說法，武裝部隊將繼續戰鬥，直到「所有經濟制裁解除，獲得對所遭受損失的全額賠償，並獲得具有法律約束力的國際保證」。

*哈梅殉道第40天或成關鍵節點*

　　換言之，即使美伊真的坐上談判桌，過往兩度在談判期間遭「背刺」的德黑蘭，勢將以更強硬、更激進姿態參與其中。而伊朗政權的分層韌性、關鍵武器的分散部署，以及不惜玉石俱焚攻擊鄰國的能力，都將成為雙方達成協議的實質障礙。

　　值得一提的是，在最高精神領袖哈梅內伊2月28日殉道後，伊朗政府隨即宣布全國40天哀悼。根據什葉派的喪葬傳統，下月將迎來被稱為「Chehellom」的第40天紀念儀式。其蘊含根深蒂固的宗教和文化意涵，不僅是哀悼的延續，更常被視作展示憤怒和反抗的關鍵節點。

　　無論伊斯蘭革命衛隊會否借此興舉國之力進行反美、反以的復仇總動員，侵侵把地緣戰事當作操縱市場的槓桿，屢屢益自己友，注定不是最後一次，所謂「和平」，不過是資本遊戲的蒼白布景。

【你點睇？】香港IPO監管趨嚴收緊，你認為會否影響香港新股市場吸引力？你認為嚴格審批是否有助提升上市公司質素？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

中東戰火 | 又有人未卜先知？特朗普發表伊朗聲明前15分鐘，...

24/03/2026 10:26

中東戰火

美以戰法抱殘守缺

23/03/2026 08:10

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區