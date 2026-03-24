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AH股新聞

24/03/2026 08:31

中國中鐵(00390)發第一期科創公司債券籌獲30億人幣，票息1.66%

　　中國中鐵(00390)(滬:601390)公布，2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期），發行規模30億元人民幣、最終票面利率為1.66%，超額認購約2.11倍。

　　該集團指，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方未參與債券認購。債券承銷機構及關聯方共認購12.1億元。
《經濟通通訊社24日專訊》

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