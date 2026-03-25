《駐京專電》鄭柵潔晤韓國三星會長李在鎔，就其在華業務發展等交流

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國家發展改革委主任鄭柵潔24日會見韓國三星電子會長李在鎔。雙方重點就中國宏觀經濟形勢、「十五五」規劃《綱要》、中國進一步擴大高水平對外開放、三星公司在華業務發展等議題進行了交流。



鄭柵潔表示，當前，國際環境複雜多變、國際經貿秩序遭受重創、不穩定性、不確定性增加，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國的健康穩定發展將為世界注入更多確定性和新動能，與各國共享發展機遇、實現共同發展。



*中國有信心在國際競爭中續寫發展奇跡*



鄭柵潔強調，從今年開始中國已開啟第十五個五年規劃，十四屆全國人大四次會議審查通過「十五五」規劃《綱要》，從產業體系、科技創新、數字中國、國內市場、深化改革、擴大開放、農業農村、區域協調、文化建設、人口發展、民生改善、綠色發展、平安中國、國防軍隊、民主法治、「一國兩制」等方面提出了未來五年中國發展的主要目標和重大任務，展現了中國經濟社會發展的深厚底蘊和蓬勃生機，有信心在激烈的國際競爭中，以高質量發展的確定性應對各種不確定性，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章。



鄭柵潔表示，中國將繼續擴大高水平對外開放，持續改善營商環境，充分保障外資企業國民待遇，為外資企業創造規則透明、機會均等的政策環境，與各國分享發展紅利。國家發展改革委歡迎三星能夠抓住中國持續擴大對外開放的機遇，堅定在華發展信心和決心，進一步擴大在華投資合作，積極維護全球半導體產供鏈穩定，實現互利共贏。



李在鎔表示，感謝中國國家發改委為三星在華生產經營提供的支持，中國是三星全球戰略中重要的組成部分，三星看好中國高質量發展帶來的新機遇，期待進一步深化合作。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》