《駐京專電》中關村論壇開幕，北京市委書記尹力：推動建設全球數字經濟標桿城市

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中關村論壇今日上午開幕，北京市委書記尹力在開幕式上發表致辭表示，將著力提升國際科技創新中心發展藍圖，推動全球數字經濟標桿城市和國際綠色經濟標桿城市的建設；努力打造世界一流的大學、世界一流科研機構、世界一流企業、世界一流人才的聚集地；著力發展壯大新型的生產力，推進中關村世界領先科技園區建設，促進天津、北京、雄安等地新質生產力、骨幹走廊的發展；完善科技成果轉化機制，推動各類優質創新要素向企業聚集，培育具身智能、生物醫藥6級先進能源等新興支柱產業。



他並表示，要著力營造國際一流開放合作、創新新生態，促進科技金融發展；加強知識產權保護，優化創新人才，特別是青年人才服務；推動大科學裝置向全球開放，實施國際五大科學計劃和大科學工程研究；支持國際科技組織，國際科技期刊在京發展，更好的鏈接全球科技資源，厚植創新創造的沃土。



他指出，北京是科技創新活躍的現代化大都市。教育科技人才資源豐富，全社會發經費投入長期保持6%以上，其中基礎研究佔比16%，科技創新股權投資規模超過萬億元人民幣，高新技術企業超過3萬家，已形成新一代信息技術等3個千億級產業群，人工智能等7個千億級產業集群，前瞻性的豐富了23個未來產業賽道，「這些都在持續發展創造科技創新，有力地促進了北京市經濟高質量發展」。



此外，過去5年全市地區生產總值年均增長5.2%，去年增長5.4%，總量達到5.2萬億元人民幣。目前人均地區生產總值和全員勞動生產率居全國首位，單位能耗、水耗、碳排放處於全國最低。北京科技創新中心將由1.6萬平方公里擴圍至京津冀21萬平方公里，在更大的空間布局各類創新資源，以更大的力度深化協同創新和產業協作，加快建設世界級科技創新策略。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》