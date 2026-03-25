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25/03/2026 11:41

《駐京專電》丁薛祥：支持北京發揮龍頭作用，建設北京京津冀國際科技創新中心

　　中關村論壇今天上午開幕，國務院副總理丁薛祥在開幕式上表示，支持北京充分發揮龍頭帶動作用，以中關村為主陣地，加強與天津、河北的協同創新和產業協作，共同把北京京津冀國際科技創新中心建設成為世界主要的科學中心人才工程和創新陣地。

　　丁薛祥表示，中國的科技發展離不開世界，世界科技發展也離不開中國，中國科技開放的道路只會越開越大。歡迎各方積極參與中國科技創新發展進程，認同大家一道共建全球科技共同體。丁薛祥建議，建設更加開放包容的創新網絡，認為科技進步是世界性時代性的問題，開放合作才是正道，並要攜手打破制約知識、技術、人才、資本等創新要素流動的壁壘，營造開放、公平、公正、非形式的國際科技發展環境。

　　丁薛祥又建議開展更加廣泛多元的科技合作，實現經濟社會發展可持續發展，加強基礎前沿研究協同工作，為破解氣候變化、糧食安全、能源安全全球性問題提供更大的支撐。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

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