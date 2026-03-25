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AH股新聞

25/03/2026 13:40

《駐京專電》中關村論壇發布京津冀國際科技創新中心40項支持政策

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026中關村論壇發布京津冀國際科創中心40項支持政策
▷ 政策含AI沙盒監管、外籍人才永久居留便利措施
▷ 支持境外基金投資科技，鼓勵銀行授信創新企業

　　2026中關村論壇年會開幕式暨全體會議今日舉行，現場發布了北京（京津冀）國際科技創新中心支持政策。相關國家部委及中央單位協同推出40項支持政策，涉及強化戰略科技力量布局、推動科技創新和產業創新深度融合、吸引集聚全球優秀人才、強化財政金融政策聯動、健全科技服務體系、擴大開放創新六個方面。

　　其中，在強化戰略科技力量布局方面，提出允許中央部門所屬高校、科研院所在符合國家規定前提下適用地方科技等政策。在推動科技創新和產業創新深度融合方面，提出建立人工智能產業沙盒監管制度，並對於生產工藝、設施設備有特殊要求的創新藥、臨床急需藥品、多聯多價疫苗等，支持京津冀探索分段生產模式；鼓勵商業健康保險將創新藥械相關費用納入商業健康保險責任範圍等。

　　在吸引集聚全球優秀人才方面，完善外國人才服務保障綜合配套、合理擴大專業學位碩博士研究生招生規模；在京實施新一輪外籍人才永久居留便利政策，允許符合條件的優秀外籍博士申辦永久居留。

　　在強化財政金融政策聯動方面，提出支持境外資產管理機構以設立股權投資基金方式投資科技創新，鼓勵銀行機構面向已獲得政府產業投資基金、知名投資機構投資的企業給予主動授信支持等政策。

　 在健全科技服務體系方面，提出推行科創綜合用地、實行負面清單管理、允許入駐創業機構及企業靈活調整經營活動等政策；在擴大開放創新方面，允許境內創新主體聯合境外機構承擔重大科技任務；深化外債管理改革試點，允許科技型企業在一定額度內借用外債等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

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