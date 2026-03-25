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AH股新聞

25/03/2026 16:27

《駐京專電》中國工程院發布「2025全球工程前沿」報告，確定189個前沿方向

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國工程院發布2025全球工程前沿報告
▷ 報告遴選189個前沿方向，含94研究及95開發
▷ 基於專家研判與數據分析，在中關村論壇公布

　　2026中關村論壇年會開幕式暨全體會議今日舉行，中國工程院院長李曉紅發布「2025全球工程前沿」報告。報告通過專家研判和數據分析，從全球多源數據中遴選出了189個工程前沿，其中工程研究前沿94個、工程開發前沿95個。

　　報告顯示，2025全球工程前沿總體呈現四個鮮明趨勢：趨勢一為人工智能助力工程範式邁向代際躍遷。AI for Engineering和Engineering for AI雙向賦能，深度融合，推動工程實踐邁入自動化、系統化、智能化全新階段，實現工程效率、工程質量與複雜問題解決能力的根本性提升。

　　趨勢二為場景驅動加速工程前沿轉化為新質生產力。189個工程前沿中，77個與場景驅動緊密相關。場景驅動通過全流程、系統性驗證，加速新技術、新產品、新業態落地轉化與價值釋放，倒逼工程技術創新迭代與產業轉型升級，為培育和發展新質生產力注入強勁動能。

　　趨勢三為工程創新疆域不斷突破人類認知邊界。189個工程前沿中，42個與疆域拓展緊密相關。工程創新持續向未知、極限、複雜領域拓展，不斷提升人類認識和改造世界的能力，為拓展人類活動疆域提供更大規模、更低成本、更有價值的技術支撐。

　　趨勢四為綠色低碳帶動工程體系全鏈條深度重構。189個工程前沿中，58個與綠色低碳緊密相關。源頭減碳、過程降碳到末端固碳的全鏈條工程創新路徑正加速形成，帶動工程體系的能源結構、技術路線、產業模式產生系統性變革。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

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