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25/03/2026 16:33

《駐京專電》2025年度「中國科學十大進展」發布，包括嫦娥六號樣品等

　　國家自然科學基金委員會今日在2026中關村論壇年會開幕式上發布了2025年度「中國科學十大進展」，當中包括嫦娥六號樣品首次揭示月背演化歷史和巨型撞擊效應、創新方法實現規模化製備柔性超平金剛石薄膜、可控核聚變大科學裝置實現「億度」運行等。

　　此次入選進展還包括：發現神經酰胺受體和菌源調控物及其在心血管與代謝性疾病中的作用、基因編輯豬肝植入人體突破跨物種器官移植壁壘、炎性衰老機制解析與多維靶向干預、深淵海溝最深處發現繁盛的化能合成生物群落、全功能二維半導體/硅基混合架構異質集成閃存芯片、實現基於熔鹽堆的釷鈾核燃料轉換、界面調控新方法創制面向空天應用的高性能柔性疊層太陽能電池。

　　2025年度遴選活動由150餘位相關學科領域專家學者從600多項基礎研究進展中遴選出30項候選進展，經包括480餘位兩院院士在內的3000餘位專家學者進行網絡實名投票，遴選出10項進展，經自然科學基金委諮詢委員會審議，最終確定入選名單。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

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