《港滬深通》港股總市值46.7萬億元，滬深97.1萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(24日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2395 309 1703 41 2884 38 H股總數

(隻) 445 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1061 57 - - - - 上市證券

(隻) 16894 309 - - - - 總市值

(億元) 466233 757 532665 911 437415 406 流通市值

(億元) - - 511054 671 376294 406 平均PE

(倍) 14.27 33.95 14.52 9.64 30.88 7.90 成交

百萬元 303183 1561235 1151996

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社25日專訊》