《港滬深通》港股總市值46.7萬億元，滬深97.1萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(24日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2395
|309
|1703
|41
|2884
|38
|H股總數
(隻)
|445
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1061
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16894
|309
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|466233
|757
|532665
|911
|437415
|406
|流通市值
(億元)
|-
|-
|511054
|671
|376294
|406
|平均PE
(倍)
|14.27
|33.95
|14.52
|9.64
|30.88
|7.90
|成交
百萬元
|303183
|1561235
|1151996
《經濟通通訊社25日專訊》
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