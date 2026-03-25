《神州頭條》財經報章頭版摘要：博鰲論壇報告續看好亞洲經濟

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「千年大計」裏的政績觀

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習近平總書記23日在河北雄安新區考察，主持召開深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會並發表重要講話。習近平強調，要加強黨的領導和黨的建設，牢固樹立、深入踐行正確政績觀，營造風清氣正的政治生態。



博鰲亞洲論壇旗艦報告發布，亞洲仍是世界經濟主要增長引擎

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博鰲亞洲論壇2026年年會24日舉行新聞發布會暨旗艦報告發布會。會上發布的《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》提出，亞洲仍是世界經濟的主要增長引擎。展望2026年，亞洲經濟體金融市場將面臨較大不確定性，但多數股票指數預計仍將保持上漲態勢。



工信部：推動出台數據要素，賦能新型工業化政策

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工信部信息技術發展司司長王彥青24日在國新辦發布會上表示，推動出台數據要素賦能新型工業化的政策文件；加快推動工業數據標準的研製，發展壯大數據諮詢、數據治理、數據標注等數據服務企業。





《上海證券報》



「十五五」規劃綱要首次寫入「耐心資本」，多措並舉優化投資端生態

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「十五五」規劃綱要首次寫入「耐心資本」，並在「增加城鄉居民財產性收入」「提振消費」等章節部署了資本市場工作。與「十四五」規劃側重融資功能不同，「十五五」規劃綱要提出「健全投資和融資相協調的資本市場功能」。



2026全球南方金融家論壇分論壇在京舉行

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「新機遇新挑戰，全球格局重塑下的企業出海路線圖」論壇24日在國家金融信息大廈舉行。該論壇是2026全球南方金融家論壇的平行分論壇之一。商務部原副部長魏建國，財政部原副部長朱光耀等在論壇上作主題發言。



商務部原副部長魏建國：中企出海重塑全球經貿格局

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商務部原副部長魏建國24日在2026全球南方金融家論壇上表示，中國企業的出海潮並非一場簡單的市場拓展，而是中國製造業的一場突圍戰，是一場由中國引領的技術創新，是一次全球經貿格局的重塑。





《證券時報》



博鰲亞洲論壇旗艦報告：亞洲仍是世界經濟增長主引擎

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博鰲亞洲論壇24日舉行新聞發布會，發布《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》與《可持續發展的亞洲與世界2026年度報告》兩份旗艦報告。《報告》預測，亞洲經濟體GDP佔世界經濟的比重將由2025年的49.2%上升至2026年的49.7%，2026年預計增速為4.5%。



市場監管部署2026年價格監督檢查和反不正當競爭工作

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全國市場監管系統價格監督檢查和反不正當競爭工作座談會24日在北京召開。會議曬出2025年水電氣收費等民生領域「群腐」問題集中整治，以及反不正當競爭等執法工作成果。同時，對2026年價格監管、「內捲式」競爭整治、民生保障等工作作出部署。



中國日均Token調用量破140萬億

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國務院新聞辦公室24日舉行發布會，介紹第九屆數字中國建設峰會有關情況。本屆峰會將於4月29日-30日在福建省福州市舉辦。國家數據局局長劉烈宏透露，今年3月，中國日均詞元(Token)調用量已超過140萬億，相比2024年初增長了1000多倍。