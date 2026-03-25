《神州經脈》中遠海運恢復中東六國訂艙，滬指續反彈，TikTok傳拍短劇

中東局勢釋放緩和訊號，A股延續反彈修復態勢。滬綜指今日收漲1.3%報3931.84點，重上3900點，深成指亦升1.95%，創業板指漲2.01%。滬深兩市全天成交2.18萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加971億元或4.7%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8977，較上個交易日4時30分收盤價跌100點子。今日人民幣兌一美元中間價報6.8911，較上個交易日升32點子，兩連升，較市場預測偏弱約90點。



*今日新聞精選*



1. 中遠海運集裝箱運輸有限公司（中遠海運集運）今日在官網公告稱，即日起，公司恢復遠東至阿聯酋、沙特、巴林、卡塔爾、科威特、伊拉克的新訂艙業務（普通箱）。關於在伊朗宣布允許「非敵對」的油輪通過霍爾木茲海峽後，是否有中國船隻順利航行通過霍爾木茲海峽，中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上表示，中方一直同各方保持溝通，當務之急是立即停止軍事行動，避免緊張事態繼續惡化升級，防止局勢動盪，對全球經濟發展造成更大影響。



2. 中關村論壇今日上午開幕，國務院副總理丁薛祥在開幕式上表示，支持北京充分發揮龍頭帶動作用，以中關村為主陣地，加強與天津、河北的協同創新和產業協作，共同把北京京津冀國際科技創新中心建設成為世界主要的科學中心人才工程和創新陣地。現場還發布了京津冀國際科技創新中心40項支持政策，涉及強化財政金融政策聯動等六個方面。



3. 據《路透》引述英國《金融時報》報道稱，中國已限制AI初創公司Manus的兩名聯合創始人出境，監管機構正在審查Meta以20億美元收購該公司的交易是否違反了中國的投資規定。Manus首席執行官肖弘和首席科學家季逸超本月被召至北京，與國家發展和改革委員會舉行了一次會議。會後，監管部門告知這兩位高管，由於正在進行監管審查，他們不得離開中國，但仍可在國內自由出行。Manus正在積極尋找律師事務所和諮詢公司以協助解決此事。



4. 中國信通院發布數據顯示，2026年2月，國內市場手機出貨量1678.9萬部，同比下降14.6%，其中，5G手機1593.1萬部，同比下降11.4%，佔同期手機出貨量的94.9%。2026年1-2月，國內市場手機出貨量3965.5萬部，同比下降15.5%，其中，5G手機3580.1萬部，同比下降14%，佔同期手機出貨量的90.3%。



5. 據美媒《Business Insider》報道，繼近期在美國等多個市場測試專屬短劇串流服務後，TikTok已經開始籌備自製短劇劇集。一份TikTok員工電子郵件顯示，該公司本月開始為一部新的短劇項目招募演員，計劃打造一部肥皂劇風格的作品。報道指出，目前已有約20家微短劇公司（包括SnackShort、NetShort和YuzuDrama等品牌）已接入TikTok平台，若TikTok推動自製短劇，或將引發部分合作夥伴的不滿。



6. 阿里雲今日宣布JVS Claw全面開放，所有用戶無需邀請碼，訪問下載對應的客戶端，即可獲得一隻雲端「龍蝦」。據悉，JVS Claw為新用戶提供了7天免費體驗權益，同時新增「匠心版(Artisan)」和「大師版(Master)」套餐。全面公測版新增了多個功能，包括移動端語音輸入、JVS文件空間、Skill調用優化、定時任務專用入口和Clawbot一鍵升級等。



7. 騰訊今日宣布，旗下AI原生應用元寶正式推出「元寶派」電腦版。在電腦端的大屏環境中，用戶可以邊參與共享屏幕，邊在單獨窗口與派友或元寶聊天互動。同時，元寶派電腦版還支持多端消息同步、文件拖拽、截圖等功能。此外，元寶派電腦版同步支持一鍵創建「龍蝦」和關聯已有的「龍蝦」。



8. 據《藍鯨新聞》今日報道，泡泡瑪特董事長兼CEO王寧在業績電話會上表示，將在4月推出以IP為核心的衍生小家電產品，並在京東等電商平台發售。知情人士透露，泡泡瑪特小家電核心代工企業為新寶股份。雙方的合作模式主要以OEM模式生產，目前品類涵蓋電水壺、咖啡機、電動牙刷、吹風機等產品，現階段已進入大規模備貨階段。目標市場規劃或為先國內後海外。