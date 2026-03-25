《鍾之日記》外賣平台撐市，泡泡瑪特插水

3月25日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美傳有意停火協商，國際油價下跌，隔夜美股全線收挫，港股則延續昨日回升勢頭、高開逾200點。市場聚焦藍籌業績，泡泡瑪特(09992)績後大跌，拖累大市午後一度倒跌，惟其後美團(03690)及京東(09618)受惠反內捲利好拉漲，帶動港股重拾升軌。恒指全日收報25335，升272點或1.1%，主板成交逾3509億元。



*A股反彈收漲1.3%，重返三千九*



中東局勢釋放緩和訊號，A股延續反彈修復態勢。滬綜指今日收漲1.3%報3931.84點，重上3900點，深成指亦升1.95%，創業板指漲2.01%。滬深兩市全天成交2.18萬億元人民幣，較上個交易日增4.7%。



美國總統特朗普周二（24日）表示，美國通過談判結束與伊朗戰爭的努力取得進展，包括從德黑蘭方面爭取到了一項重要讓步；與此同時，多家媒體稱，華盛頓已提交了一份15點和解提案。消息提振了市場對石油出口恢復的希望，油價下跌，油氣股為A股唯一錄得下跌板塊；中國海油(滬:600938)收挫3.3%，中國石油(滬:601857)跌2.4%。



上漲方面，CPO概念領先，板塊全日升3.4%，算力租賃漲逾3%，元器件、芯片等紛紛收高。國家數據局數據顯示，截至3月，中國日均詞元(Token)調用量已超過140萬億，相比去年底的100萬億增長40%多，對比2024年初的1000億則增長1000多倍，表明中國人工智能發展進入快速增長階段。



此外，貴金屬板塊亦有升幅，赤峰黃金(滬:600988)升6.1%。金價上揚，高盛保持其樂觀的總體預期，預計到年底黃金價格將達到5400美元，理由是各國政府為實現資產多元化而持續進行的央行購金行為提供支撐。



*美團升逾一成，官媒籲外賣大戰該結束*



國家市場監督管理總局轉發官媒《經濟日報》評論文章稱，內捲競爭沒有贏家，外賣大戰該結束了。監管訊號刺激外賣平台股，美團(03690)升近14%，收報90元，為今日表現最佳藍籌。手握淘寶閃購的阿里(09988)收升4.6%，京東集團(09618)漲近4.9%。



《經濟日報》題為《外賣大戰該結束了》的文章指出，監管部門已進駐相關平台開展現場調查，下一步將通過問卷、核查等方式進一步傳導監管壓力，研究處置措施。這向市場傳遞了監管的態度：瘋狂的外賣大戰，必須熄火了。



文章提及，在中國CPI統計籃子裏，食品煙酒及在外餐飲的權重接近30%，在所有類目中最高。2025年二季度末至三季度，中國餐飲收入增速出現了放緩，其下跌的時間點和走勢，與整體CPI的下滑曲線高度重疊；同期，權重同樣較高的居住和交通通信並沒有出現類似的下滑。「而這個時間，恰恰是外賣大戰白熱化、平台補貼最瘋狂的時期」。



表面上看，外賣大戰是平台讓利，但從宏觀視角看，這是對餐飲行業價格體系的猛烈衝擊。餐飲企業為了在補貼戰中生存，不得不犧牲品質、壓縮利潤，整個行業陷入了賠本賺吆喝的惡性循環，最終拖累了消費回暖的大趨勢--這恰恰與中央提振消費的工作部署背道而馳，給宏觀調控增添了本不應有的阻力。



監管及時叫停外賣大戰，其實是在維護經濟正常運行，避免惡性競爭打亂經濟回暖節奏，讓企業及勞動者有正常的生活和收入。文章呼籲，讓外賣價格回歸合理區間，讓餐飲行業擺脫不補貼就死、一補貼就亂的困境，讓市場競爭從拼砸錢轉向拼服務。



*泡泡瑪特去年多賺逾3倍，惟股價暴跌超兩成*



泡泡瑪特(09992)今日午間公布2025年業績，公司去年全年實現營收371.2億元人民幣，同比增長1.85倍，創下歷史新高；純利127.76億元人民幣，同比大增3.09倍；非國際財務報告會計準則(Non-IFRS)經調整純利130.84億元人民幣，同比升2.85倍。不過，泡泡瑪特午後股價跳水，收挫22.5%，報168.3元，為今日表現最差藍籌，股價創近一年新低。



頭部IP仍然是泡泡瑪特業績增長的核心驅動力。2025年，共有17個藝術家IP收入過億，其中，Labubu所在的The Monsters家族收入達141.6億元人民幣，同比增長3.7倍，佔總營收近四成。分區域看，中國市場全年收入增1.35倍至208.51億人民幣，亞太區收入增1.58倍至80.11億人民幣，美洲收入大增7.48倍至68.06億人民幣，三大地區均完成數倍增長。



然而，過於依賴單一頭部IP引發外界對泡泡瑪特持續增長能力的擔憂。滙豐環球分析師在近期報告中指出，Labubu帶來的超高速增長會褪去，2026年將是泡泡瑪特「再定基」的一年。晨星(Morningstar)亦發表短評稱，泡泡瑪特對Labubu的依賴依然存在，The Monsters家族收入佔比從2025年上半年的35%上升至38%；預計泡泡瑪特需要更多時間才能實現跨IP多元化。此外，泡泡瑪特雖已增加對授權業務和主題樂園營運的投入，但該行認為執行風險仍然較高。



泡泡瑪特正積極探索新品類的增長空間。據內媒報道，泡泡瑪特董事長兼CEO王寧在業績電話會上表示，將在4月推出以IP為核心的衍生小家電產品。據悉，產品品類涵蓋電水壺、咖啡機、電動牙刷、吹風機等，目前已進入大規模備貨階段，目標市場規劃或為先主攻國內市場，再向海外拓展。



首席運營官司德也在業績會上透露，泡泡瑪特的甜品業務將在泡泡瑪特樂園、泰國旗艦店以及多個快閃店之後，在今年上半年正式落地線下門店。此外，今年下半年，泡泡瑪特還將推出「真正意義的Labubu 4.0」系列，以及一套重磅的Labubu與藝術家聯名產品。



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