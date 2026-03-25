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25/03/2026 09:32

【ＡＩ】DeepSeek招聘多個AI智能體職位，加速產品重心轉型

　　據《彭博》報道，DeepSeek近日發布一組AI智能體相關職位的招聘信息，共17個崗位，涵蓋智能體深度學習算法研究員、智能體數據評估專家和智能體基礎設施工程師等。其他職位要求候選人「深度參與DeepSeek模型在搜索、內容創作、多模態及智能體場景中的應用」。招聘信息未披露薪資範圍。

　　報道指出，該組招聘標誌著DeepSeek的產品重心正從傳統大語言模型，轉向人工智能智能體。這類技術越來越多地在數字環境中被用於規劃、推理和操作，且僅需極少的人工監督。過去幾周，中國企業和消費者迅速採用開源智能體OpenClaw，中國已掀起一場「智能體狂熱」。

　　報道並指，DeepSeek一直大力投入智能體AI。去年12月，DeepSeek-V3.2發布，該模型旨在將基礎模型轉化為功能更強大的系統，成為能夠為用戶執行任務的AI智能體，包括調研並預訂度假行程、協商並支付各類帳單。

　　另據內媒報道，即將發布的DeepSeek V4針對編程及長文本軟件工程任務進行了優化，其編程表現已超越目前市場上的主流競品。DeepSeek還與華為及寒武紀(滬:688256)展開合作，通過深度硬件集成對模型進行微調。
《經濟通通訊社25日專訊》

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