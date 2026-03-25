TikTok據報正籌備自製短劇，去年在美申請「TikTok Drama」商標

據美媒《Business Insider》報道，繼近期在美國等多個市場測試專屬短劇串流服務後，TikTok已經開始籌備自製短劇劇集。



一份TikTok員工電子郵件顯示，該公司本月開始為一部新的短劇項目招募演員，計劃打造一部肥皂劇風格的作品。這一製作計劃可能已籌備多時。去年11月，TikTok在美國提交了「TikTok Drama」的商標申請，涵蓋的服務包括「短劇系列、電視節目及網絡劇集」的開發與製作。



據悉，目前TikTok的短劇串流中充斥著第三方合作夥伴的內容，部分熱門劇集使用AI技術以呈現更離奇的劇情線，以及例如跳舞的北極熊等動畫角色。報道指出，目前已有約20家微短劇公司（包括SnackShort、NetShort和YuzuDrama等品牌）已接入TikTok平台，若TikTok推動自製短劇，或將引發部分合作夥伴的不滿。



*機構：Netflix等公司或年內增加短劇內容*



報道引述流媒體諮詢公司Owl & Co的數據指出，今年以來，短劇在美國市場持續升溫，ReelShort與DramaBox等公司已推動該品類發展為規模達14億美元的市場。Netflix、派拉蒙和迪士尼等其他頭部媒體公司也計劃或考慮在今年增加短劇內容。本月，亞馬遜已開始在印度的流媒體應用中測試短劇功能。

《經濟通通訊社25日專訊》