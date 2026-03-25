《中國要聞》華晨寶馬在華召回近18萬輛國產及進口汽車，極端情況下或會起火

據國家市場監督管理總局消息，華晨寶馬汽車有限公司與寶馬（中國）汽車貿易有限公司依據《缺陷汽車產品召回管理條例》及其實施辦法的相關規定，已向國家市場監督管理總局備案召回計劃，將召回部分國產及進口寶馬汽車，共計179527輛，涉及的車型包括國產5系、進口5系、進口7系、進口M5共四款車型。



其中，華晨寶馬汽車有限公司召回生產日期從2023年12月5日至2025年4月12日的部分國產5系汽車，共計133849台。寶馬（中國）汽車貿易有限公司召回生產日期從2023年10月17日至2025年4月8日的部分進口5系汽車，共計8978台；生產日期從2022年6月9日至2025年4月3日的部分進口7系汽車，共計36527台；生產日期從2024年7月4日至2025年4月2日的部分進口M5汽車，共計173台。



本次召回的原因為前排座艙空調線束排線不當，在售後更換空氣濾清器濾芯時，可能導致前排座艙空調線束受損。極端情況下，可能發生線束短路，存在起火風險。針對以上缺陷，上述兩家公司將免費為召回範圍內的車輛檢查前排座艙空調線束並重新固定，如有損壞則進行更換。因部分車輛之前已完成維修，本次召回此部分車輛無需再次維修。

《經濟通通訊社25日專訊》