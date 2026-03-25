  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/03/2026 11:59

《中國要聞》華晨寶馬在華召回近18萬輛國產及進口汽車，極端情況下或會起火

　　據國家市場監督管理總局消息，華晨寶馬汽車有限公司與寶馬（中國）汽車貿易有限公司依據《缺陷汽車產品召回管理條例》及其實施辦法的相關規定，已向國家市場監督管理總局備案召回計劃，將召回部分國產及進口寶馬汽車，共計179527輛，涉及的車型包括國產5系、進口5系、進口7系、進口M5共四款車型。

　　其中，華晨寶馬汽車有限公司召回生產日期從2023年12月5日至2025年4月12日的部分國產5系汽車，共計133849台。寶馬（中國）汽車貿易有限公司召回生產日期從2023年10月17日至2025年4月8日的部分進口5系汽車，共計8978台；生產日期從2022年6月9日至2025年4月3日的部分進口7系汽車，共計36527台；生產日期從2024年7月4日至2025年4月2日的部分進口M5汽車，共計173台。

　　本次召回的原因為前排座艙空調線束排線不當，在售後更換空氣濾清器濾芯時，可能導致前排座艙空調線束受損。極端情況下，可能發生線束短路，存在起火風險。針對以上缺陷，上述兩家公司將免費為召回範圍內的車輛檢查前排座艙空調線束並重新固定，如有損壞則進行更換。因部分車輛之前已完成維修，本次召回此部分車輛無需再次維修。
《經濟通通訊社25日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰25/03/2026 12:04  《Ａ股焦點》交行Ａ半日微跌，回應擬申撤私行專營牌照：現有私…

下一篇新聞︰25/03/2026 11:54  【ＡＩ】艾利特機器人完成６億元人民幣Ｄ＋輪融資

其他
More

25/03/2026 13:36  《Ａ股行情》滬綜指午後升逾１％，創業板指漲近２％

25/03/2026 11:52  【ＡＩ】阿里雲全面開放JVS Claw，無需邀請碼即可「養蝦」

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

美國攻擊伊朗可能爛尾

24/03/2026 17:31

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區