【博鰲論壇】百度沈抖：具身智能料十年後走進家庭，未來機器人或按Token計費

博鰲亞洲論壇2026年年會於3月24日至27日在海南博鰲舉行。在「人形機器人的進階與飛躍」分論壇上，百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖就人形機器人走入生活的話題表示，具身智能走進家庭應該是最後一步，這是對其能力上限的要求；工業場景等標準化程度較高，家庭場景的挑戰反而更大。



沈抖認為，具身智能能否在十年內進入家庭尚無定論，但成本一定會大幅降低至家庭可消費水平。他指出，成本不是最關鍵的問題，需要注意的是標準、安全、產品的性能，這是十年後的事情，還有時間去完善。沈抖還提出，未來機器人的成本會大幅下降，也可能會按Token計費。



談及具身智能產業的發展，沈抖表示，現在具身智能領域雖然很熱鬧，但實際上投入還是不足。目前具身智能有本體、數據、模型三個層面的瓶頸待突破。中國有最完整的供應鏈體系、最大規模的工程師紅利、全球領先的成本控制能力，還有豐富的需求，具備率先將具身智能打造為標準工業品類的條件。

《經濟通通訊社25日專訊》