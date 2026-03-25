  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

25/03/2026 14:53

【反內捲】市監總局轉發官媒評論文章，呼籲外賣大戰應結束

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局轉發官媒文章呼籲停止外賣大戰
▷ 監管部門進駐平台開展現場調查
▷ 2025年二季度末至三季度餐飲收入增速放緩與外賣大戰時段重疊

　　國家市場監管總局官網今日轉發官媒《經濟日報》題為《外賣大戰該結束了》的文章，呼籲「瘋狂」的外賣大戰必須熄火。文章指出，監管部門已進駐相關平台開展現場調查，下一步將通過問卷、核查等方式進一步傳導監管壓力，研究處置措施。

*惡性競爭打亂經濟回暖節奏*

　　文章指，表面上看，外賣大戰是平台讓利，但從宏觀視角看，這是對餐飲行業價格體系的猛烈衝擊。餐飲企業為了在補貼戰中生存，不得不犧牲品質、壓縮利潤，整個行業陷入了賠本賺吆喝的惡性循環，最終拖累了消費回暖的大趨勢--這恰恰與中央提振消費的工作部署背道而馳，給宏觀調控增添了本不應有的阻力。

　　監管及時叫停外賣大戰，其實是在維護經濟正常運行，避免惡性競爭打亂經濟回暖節奏，讓企業及勞動者有正常的生活和收入。

　　文章還提及，在中國CPI統計籃子裏，食品煙酒及在外餐飲的權重接近30%，在所有類目中最高。2025年二季度末至三季度，中國餐飲收入增速出現了放緩，其下跌的時間點和走勢，與整體CPI的下滑曲線高度重疊；同期，權重同樣較高的居住和交通通信並沒有出現類似的下滑。「而這個時間，恰恰是外賣大戰白熱化、平台補貼最瘋狂的時期」。

　　文章呼籲，讓外賣價格回歸合理區間，讓餐飲行業擺脫不補貼就死、一補貼就亂的困境，讓市場競爭從拼砸錢轉向拼服務，這才是真正的惠企利民。文章強調，價格戰走不遠，內捲競爭沒有贏家，「外賣大戰，該結束了」。
《經濟通通訊社25日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與虎謀皮，訪美「愛情重傷」

25/03/2026 14:43

大國博弈

說說心理話

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區