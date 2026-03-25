【反內捲】市監總局轉發官媒評論文章，呼籲外賣大戰應結束

國家市場監管總局官網今日轉發官媒《經濟日報》題為《外賣大戰該結束了》的文章，呼籲「瘋狂」的外賣大戰必須熄火。文章指出，監管部門已進駐相關平台開展現場調查，下一步將通過問卷、核查等方式進一步傳導監管壓力，研究處置措施。



*惡性競爭打亂經濟回暖節奏*



文章指，表面上看，外賣大戰是平台讓利，但從宏觀視角看，這是對餐飲行業價格體系的猛烈衝擊。餐飲企業為了在補貼戰中生存，不得不犧牲品質、壓縮利潤，整個行業陷入了賠本賺吆喝的惡性循環，最終拖累了消費回暖的大趨勢--這恰恰與中央提振消費的工作部署背道而馳，給宏觀調控增添了本不應有的阻力。



監管及時叫停外賣大戰，其實是在維護經濟正常運行，避免惡性競爭打亂經濟回暖節奏，讓企業及勞動者有正常的生活和收入。



文章還提及，在中國CPI統計籃子裏，食品煙酒及在外餐飲的權重接近30%，在所有類目中最高。2025年二季度末至三季度，中國餐飲收入增速出現了放緩，其下跌的時間點和走勢，與整體CPI的下滑曲線高度重疊；同期，權重同樣較高的居住和交通通信並沒有出現類似的下滑。「而這個時間，恰恰是外賣大戰白熱化、平台補貼最瘋狂的時期」。



文章呼籲，讓外賣價格回歸合理區間，讓餐飲行業擺脫不補貼就死、一補貼就亂的困境，讓市場競爭從拼砸錢轉向拼服務，這才是真正的惠企利民。文章強調，價格戰走不遠，內捲競爭沒有贏家，「外賣大戰，該結束了」。

《經濟通通訊社25日專訊》