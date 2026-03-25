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AH股新聞

25/03/2026 10:13

【中東戰火】內地快遞企業聯合漲價，對沖燃油成本上升

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 五家快遞企業因油價上漲聯合調價，3月23日起貴州實施
▷ 貴州面單費每票上調0.05元，最低收費1.2元
▷ 國內油價24日重返9元時代

　　美以伊衝突持續衝擊全球運輸體系，影響已傳導至國內市場，國內油價在24日正式重返「9元（人民幣．下同）時代」，市場預計格還將進一步攀升。《證券時報》指出，油價大漲帶動物流運輸成本上行，疊加快遞行業「反內捲」治理政策持續發力，快遞價格今年以來相繼調整，就在國內成品油價年內第六輪調整公布當日（23日），中通、圓通、申通、韻達、極兔五大快遞企業聯合發布調價通知，貴州地區成為油價調整後首個完成調價的省份。

　　五家快遞企業發布的調價通知均顯示，因油價上漲導致企業運輸成本增加，決定自2026年3月23日起，貴州省範圍內，對收件價格進行調整。貴州地區面單費每票上調0.05元，快遞最低收費標準提升至每票1.2元，當地各品牌快遞企業同步執行新價格，無差異化操作空間。

　　華泰證券指出，短期來看，油價每上漲10%，快遞單票成本約增加0.012元。加盟制快遞公司主要成本為派費、運輸和轉運，「通達系」運輸成本約佔總成本的20%。運輸成本中，若車隊全部自營，燃油成本約佔總運輸成本的30%。綜上，快遞公司燃油成本約佔總成本的6%。

　　華泰證券認為，頭部物流企業收取「燃油附加費」，可一定程度傳導成本壓力。但加盟制快遞、中小物流企業等價格競爭激烈、整體供大於求，商家對物流價格敏感，燃油成本傳導能力相對較弱。若地緣局勢升級，油價持續高位運行，中長期來看，價格傳導能力將決定盈利分化，利好龍頭。
《經濟通通訊社25日專訊》

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