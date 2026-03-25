  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

25/03/2026 11:11

【ＡＩ】卓視智通完成B2輪融資，將用於公司數據中心token工廠建設等

　　卓視智通今日宣布完成B2輪融資。本輪融資由安徽國芯創業投資有限公司獨家投資，本輪資金將用於公司數據中心token工廠建設及智能體產業落地。

　　官網顯示，卓視智通成立於2012年，是內地最早探索人工智能產業落地的科技公司之一，公司長期專注於計算機視覺、多模態融合感知、多模態大模型等前沿人工智能技術的研發，並致力於在智慧交通與公共安全領域實現深度落地。
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

美國攻擊伊朗可能爛尾

24/03/2026 17:31

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區