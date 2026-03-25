【ＡＩ】卓視智通完成B2輪融資，將用於公司數據中心token工廠建設等

卓視智通今日宣布完成B2輪融資。本輪融資由安徽國芯創業投資有限公司獨家投資，本輪資金將用於公司數據中心token工廠建設及智能體產業落地。



官網顯示，卓視智通成立於2012年，是內地最早探索人工智能產業落地的科技公司之一，公司長期專注於計算機視覺、多模態融合感知、多模態大模型等前沿人工智能技術的研發，並致力於在智慧交通與公共安全領域實現深度落地。

《經濟通通訊社25日專訊》