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25/03/2026 14:12

泡泡瑪特：家電產品下月推出，甜品業務上半年正式落地線下門店

　　據《界面新聞》今日報道，泡泡瑪特(09992)首席運營官司德在2025年業績發布會上稱，泡泡瑪特家電產品將會在下個月和大家正式見面。此外，泡泡瑪特的甜品業務也會在泡泡瑪特樂園、泰國旗艦店以及多個快閃店之後，在今年上半年正式落地線下的門店。今年下半年，還會推出「真正意義的LABUBU 4.0」系列，此外還會有一套重磅的LABUBU與藝術家聯名產品。
《經濟通通訊社25日專訊》

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