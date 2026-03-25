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AH股新聞

25/03/2026 09:29

《Ａ股行情》滬指高開0.28%，市監總局稱今年深入整治內捲競爭

　　美國尋求為期一個月的停火以推進與伊朗談判，預期地緣政治風險有緩和機會，滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.28%，報3892.27點，深成指高開0.98%，創業板指高開1.1%。

　　全國市場監管系統價格監督檢查和反不正當競爭工作座談會昨日在京召開。會議強調，將在深化價格監督檢查、深入整治「內捲式」競爭、推進涉企收費全鏈條治理、加大反不正當競爭執法力度、創新商業秘密保護、規範直銷打擊傳銷及提升價監競爭能力上下功夫，更好發揮價格治理和競爭監管作用，在服務「十五五」良好開局中展現新作為。

　　此外，隨著中美關係緩和，中國規模達1.57萬億美元的主權財富基金正考慮重新向美國資產管理機構進行配置。外電消息，中投公司近幾周已與包括黑石集團在內的機構展開接觸。現時大型主權財富基金正日益成為地緣政治博弈中的重要工具，各國可以通過將資金投向「友好」市場來釋放經濟與政治合作的信號。

　　《證券日報》引述專家表示，在外部不確定性驟然升高過程中，短期國內貨幣政策很可能以保持流動性充裕、穩定市場預期為主，當前政策重心會階段性地向控制物價過快上漲傾斜，降準等操作有可能適度延後。人行今日進行785億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有205億元逆回購到期，即今日淨投放580億元，結束連續五個交易日收水。
《經濟通通訊社25日專訊》

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