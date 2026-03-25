《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.88%重返3900，旅遊股升幅居前

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 旅遊股領漲，桂林旅遊漲停，清明假期機票預訂量同比增20%
▷ 算力概念股及AI應用活躍，利通電子等漲停，國家數據局稱詞元調用量增
滬深股市繼續反彈，滬綜指早盤一舉重返3900點，半日收升0.88%報3915.49點，深成指亦升1.37%，創業板指漲1.26%。滬深兩市半日成交額14669億元（人民幣．下同），較上日回升1505億元或11%。
板塊方面，旅遊消費股升幅居前，桂林旅遊(深:000978)漲停。清明假期臨近，同程旅行平台數據顯示，截至3月23日，4月1-6日期間機票、酒店民宿、景區門票等產品搜索及預訂熱度，同比漲幅接近1倍。航旅縱橫大數據顯示，截至3月24日，清明假期國內航線機票預訂量超過190萬張，按年增約20%；出入境航線的機票預訂超過59萬張，按年增約12%。航空股亦彈，吉祥航空(滬:603885)升5.2%，中國國航(滬:601111)揚3.2%。
另外，算力概念走強，利通電子(滬:603629)、奧瑞德(滬:600666)漲停。國家數據局數據顯示，中國日均詞元（Token）調用量大量增加，表明中國人工智能發展進入快速增長階段。AI應用方向同樣表現活躍，DeepSeek據報發布AI智能體相關職位的招聘信息，標誌著DeepSeek的產品重心正從傳統大語言模型，轉向人工智能智能體。
下跌方面，油氣股表現較弱，中國海油(滬:600938)半日跌逾4%。全球油價大跌，有報道稱美國已通過中間方巴基斯坦向伊朗提出了一份15點計劃，旨在結束衝突。
《經濟通通訊社25日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇