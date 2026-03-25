《Ａ股焦點》中國刷新光通信傳輸紀錄，CPO概念領漲，長飛光纖A漲停

中國信科集團光通信技術和網絡全國重點實驗室聯合鵬城實驗室、烽火籐倉光纖科技有限公司，首次在10.3公里的24芯單模光纖上，實現2.5Pb/s24芯光纖超大容量實時光傳輸，再次刷新光通信世界紀錄。



此外，近日在美國洛杉磯舉行的2026年光通信大會(OFC)釋放AI強烈需求，美股光通信板塊連日上揚，隔夜繼續領漲，其中行業巨頭Lumentum(US.LITE)揚10%，盤中創下歷史新高，Coherent(US.COHR)亦漲6.78%。



A股CPO概念領漲，長飛光纖(06869)(滬:601869)、可川科技(滬:603052)等漲停，長光華芯(滬:688048)上揚近15%，炬光科技(滬:688167)揚超13%，協創數據(深:300857)漲逾9%，立訊精密(深:002475)升逾7%。



中國信科集團是國務院國資委直屬央企，總部位於武漢光谷，旗下擁有烽火通信(滬:600498)、光迅科技(深:002281)、理工光科(深:300557)、長江通信(滬:600345)、大唐電信(滬:600198)、信科移動(滬:688387)6家上市公司。中信科系股份全線升，其中烽火通信、長江通信升超7%。(wn、sl)

《經濟通通訊社25日專訊》